Bruine café De Amstel viert tachtigjarig bestaan: 'Lekker ouderwets blijven'

Liefhebbers van ouderwets bruine kroegen hebben steeds minder te kiezen. Waar veel kroegen met tapijtjes op tafel inmiddels hebben plaatsgemaakt voor hippe koffietentjes en lunchrooms, willen de eigenaren van de bruine kroeg aan de Amstelkade 39 van geen wijken weten. Sterker nog: Café de Amstel viert vandaag haar tachtigjarig bestaan.

'Heel veel gezellige mensen binnenhalen, gewoon je best blijven doen en lekker ouderwets blijven', legt kroegbaas Arie van der Velden het geheim achter de succesformule uit. 'Morgen op naar de honderd jaar', zegt hij terwijl er op de stoep voor het café een nieuwe evergreen wordt ingezet.

Zijn compagnon Mike Moolhuizen erkent dat het de meeste kroegen niet is gegeven om acht decennia lang stamgasten van hun natje en droogje te voorzien. 'Het is hoofdzakelijk jezelf blijven, aardig zijn tegen mensen en hen behandelen zoals je zelf ook behandeld wil worden.'

'Gezellige boel'

Een van de stamgasten omschrijft de sfeer als 'een heel gezellige boel'. 'Het zijn mensen die elkaar kennen, we zingen hier omdat we het leuk vinden, kortom: we hebben ons plezier hier.' Een ander waardeert de kroeg als trefpunt voor Jordanezen. 'We zijn Jordanezen, we zingen Jordanese liedjes en we zitten allemaal in een koortje. Jongens, mooier kun je het niet hebben.'

'Het was vroeger leuk, en het is nog steeds leuk', concludeert oud-eigenaresse Nanny van der Bergh. 'Goed voor de buren, goed voor het personeel, nooit geen politie, nog steeds een geweldige winkel.'