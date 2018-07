Franse fans uitzinnig na WK-zege: 'Ik ga morgen niet werken'

Frankrijk is de nieuwe wereldkampioen voetbal. De Fransen versloegen in de finale Kroatië met 4-2. Dat zorgde voor uitgelaten fans op de pleinen in Frankrijk, maar ook in Amsterdam werd er feest gevierd.

Bij Meneer Nieges in het centrum waren veel Fransen bij elkaar om de finale te kijken. Na het laatste fluitsingaal barste daar een heus volksfeest los. 'Dit is de mooiste dag van mijn leven', liet een fan weten. 'Ik ga morgen niet werken. Sorry baas.'

In de finale kwamen de Fransen op voorsprong door een eigen goal van Mario Mandzukic. Daarna kwam Kroatië nog wel terug, alvorens Frankrijk uitliep naar een 4-1 voorsprong. De 4-2 van Mandzukic kwam te laat om de wedstrijd nog spannend te maken.