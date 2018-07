Lichaam vermiste zwemmer (59) aangetroffen in water bij strand Blijburg

Een 59-jarige man is gisteren verdronken in het IJmeer bij het Centrumeiland. Het slachtoffer ging een stukje zwemmen, maar keerde niet terug op strand Blijburg, waar hij zijn eigendommen had achtergelaten.

De politie bevestigde rond 20.30 uur dat er rond het Centrumeiland met man en macht werd gezocht naar de zwemmer, die rond 16.00 uur voor het laatst was gezien op Strand Blijburg. Hij was niet teruggekeerd op het strand, waar zijn bezittingen - waaronder een smartphone - nog lagen.

Behalve de politie zochten ook de kustwacht en de KNRM met een helikopter en reddingsboten naar de man. Omdat de reddingsboten van de KNRM vastliepen in het ondiepe water rond het Centrumeiland besloten de reddingswerkers het water lopend te doorzoeken.

Ongeveer een uur na aanvang van de zoekactie troffen reddingswerkers het lichaam van de man aan in het water nabij Strand Blijburg.