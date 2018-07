Fransen vieren de wereldtitel, Kroaten buigen hun hoofd

AT5 keek gisteravond de finale van het WK mee met de Fransen bij Meneer Nieges op de Westerdoksdijk en bij de Kroaten thuis op de bank.

Wie vooraf had gezegd dat de finale van het WK in Rusland tussen Frankrijk en Kroatië zou gaan werd misschien een beetje raar aangekeken, maar toch was het zo. De Kroaten moesten drie penaltyseries overleven om het tot de laatste wedstrijd te schoppen, de Fransen ging het in die zin wat makkelijker af.

De wereldtitel ging uiteindelijk naar de Fransen. Ze wonnen met 4-2 van Kroatië. Na het laatste fluitsignaal barstte daar een heus volksfeest los.

Kijken naar Koppen

In het programma Kijken naar Koppen zie je hoe mensen in Amsterdam juichen (of juist niet) voor hun nationale elftal.