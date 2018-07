In Nederland uitgeleerde Ziyech belooft weer alles voor Ajax te geven

Hij vertelde twee maanden geleden nog weinig in Nederland te zoeken te hebben en hier uitgeleerd te zijn, maar toch is Hakim Ziyech nog Ajacied. De middenvelder zegt voorlopig ook alleen maar bezig te zijn met Ajax.

Lees ook: Hakim Ziyech neemt afscheid: 'Ik ben uitgeleerd in Nederland'

Ziyech zei in mei tegen het AD op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Die nieuwe uitdaging is niet concreet geworden, ondanks de interesse van verschillende clubs is er namelijk geen transfer. 'Ik vind het heel fijn om weer bij Ajax te zijn. Het is altijd leuk om weer te voetballen. Ik heb ook helemaal geen afscheid genomen van de club', zegt de middenvelder nu tegen de NOS.

Champions League

Wel beaamt Ziyech nog steeds de wens te hebben Ajax te verlaten. 'Ik ben niet op de zaken vooruitgelopen. Ik zal altijd alles voor Ajax geven. En als ik niet weg ben, speel ik gewoon de Champions League-wedstrijden. Ik maak me er totaal niet druk om. Ik ben nu hier en ik richt me op Ajax. We zullen alles geven om die wedstrijden te winnen.'

Lees ook: Ziyech: 'Kritiek op mijn persoon kwam aan als dreun'

Op 25 juli moet Ajax in de tweede voorronde van Champions League spelen tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Een week later is de return.