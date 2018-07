'Schaap trekt extraatjes gepensioneerde brandweermannen in na kritiek'

Brandweercommandant Leen Schaap trekt het geld in voor de reünistenvereniging van de brandweer, de atletiek- en wielrenclub en de zondagse dansclub. Eerder uitten gepensioneerde brandweerlieden hun kritiek op het beleid van Schaap.

Dat meldt De Telegraaf. De plannen stonden al langer, zegt Schaap, maar kwamen in een stroomversnelling door kritiek van de gepensioneerden op Schaap. 'Ik lees doodswensen over mezelf terug. Of ik word afgebeeld met een Hitlersnor. Dat krenkt. Ik ben brandweercommandant, geen moordenaar', zegt Schaap.

'Ik heb gevraagd of de AOW'ers afstand willen nemen van dit soort uitingen. Maar dat gebeurt niet voldoende. Het blijft daarom niet alleen bij de clubjes die we niet meer betalen, ik wil ook dat ze binnenkort hun auto's niet meer op de kazerne zetten, als ze privé de stad ingaan. Amsterdamse burgers moeten ook parkeergeld betalen.'

De gepensioneerden kregen een brief waarin ze konden lezen dat de financiële bijdragen worden ingetrokken. 'Ongelofelijk kinderachtig', zegt de gepensioneerde Cor Ronner tegen de krant. De 71-jarige Ronner zou morgen in een T-shirt van de brandweer van start gaan in de Nijmeegse Vierdaagse en tachtig euro inschrijfgeld krijgen. 'Ik betaal het zelf wel hoor, maar het gaat om het principe', zegt Ronner.

Oud-politiecommissaris Schaap werd in 2016 aangesteld om het 'wittemannenbolwerk' binnen het brandweerkorps aan te pakken. Schaap krijgt sindsdien de nodige kritiek op zijn beleid, dat volgens velen binnen het korps te hard zou zijn.