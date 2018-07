Ouderen met laag inkomen mogen voortaan ook gratis reizen met bussen Connexxion en EBS

Ouderen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen al geruime tijd in Amsterdam gratis gebruik maken van alle metro’s, trams en bussen van het GVB. Vanaf volgende week zondag - het moment dat de nieuwe dienstregeling in de stad ingaat - geldt dat ook voor de bussen van Connexxion en EBS in Amsterdam.

De ouderen die hiervan gebruik willen maken hoeven niks extra's te doen. De gemeente waarschuwt dat de nachtbussen en de bussen van Keolis niet gratis zijn. Ook moeten gebruikers rekening houden het feit dat deze regel alleen binnen de stadsgrenzen geldt.

Lees ook: Eind deze week rijdt de Noord/Zuidlijn; wat gaat er veranderen?

Aanstaande zaterdag wordt de Noord/Zuidlijn feesteling geopend. Los van het feit dat er dan een nieuwe metrolijn in gebruik wordt genomen, veranderen er ook de nodige andere dingen aan het openbaar vervoer in de stad. Met de komst van de Noord/Zuidlijn stapt het GVB over op het zogeheten visgraatmodel.