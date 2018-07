Fietser (14) gewond na botsing met vorkheftruck Zeeburgerpad

Een fietser is vanochtend gewond geraakt toen deze op het Zeeburgerpad tegen een vorkheftruck botste. Het 14-jarig kind is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde vanochtend even na 11 uur. De vorkheftruck was op dat moment aan het laden en lossen op een bedrijventerrein in de straat.

Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen maar deze bleek niet meer nodig. Hoe het slachtoffer er precies aan toe is, is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.