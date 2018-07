Brand op dak pand Valeriusterras geblust

De brand die vanmiddag op het dak van een woonblok aan het Valeriusterras woedde, is geblust. Het vuur heeft alleen schade aangericht op het dak van het pand, een ondergelegen woning is onbewoonbaar vanwege waterschade.

Aanvankelijk werd gemeld dat de brand op het dak van het Amsterdams Lyceum woedde, later bleek het om het dak een naastgelegen woningblok te gaan. Ondanks verwarring over de exacte locatie, slaagde de brandweer er snel in het vuur te blussen. De rook die vrijkwam was vanuit een groot deel van de stad te zien.

Door de 'snelle interventie' is de brandschade beperkt gebleven tot het dak, meldt de brandweer. Bij de bestrijding van de brand is in een woning op de bovenste verdieping veel bluswater terechtgekomen. De bewoners van dat huis worden tijdelijk op een andere locatie opgevangen.



Na een klein uur had de brandweer de brand onder controle, waarna het pand is gecontroleerd op eventuele andere brandhaarden. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. De oorzaak staat nog niet vast, maar het vuur lijkt te zijn ontstaan bij werkzaamheden op het dak.

Meer info volgt.

Brand dak woongebouw aan het #Valeriusplein Amsterdam is uit. Brandschade door snelle interventie beperkt gebleven tot het dak. Er is waterschade aan de woning(en). Bewoners onder- en naastgelegen woningen tijdelijk opgevangen. Oorzaak onbekend, hier wordt onderzoek naar gedaan. — Brandweer AA (@BrandweerAA) July 16, 2018

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan het #Valeriusplein Amsterdam. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. https://t.co/1RvVlEy2QM — Brandweer AA (@BrandweerAA) July 16, 2018