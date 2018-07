Ov-netwerk dwingt Corrie tot overstappen: 'Met rollator, het is een rampenplan'

Vanaf aanstaande zaterdag zal de Noord/Zuidlijn gaan rijden en dus ook het nieuwe openbaar vervoersnet ingaan: het zogenoemde visgraatmodel. Maar niet iedereen ziet deze verandering even positief in. Volgens sommigen is het zelfs een ramp.

Burgemeester Halsema zei daar bij haar beëdiging over: 'We kunnen niet wegkijken van de onvrede die er ook is over de lijn. Onder de oudere en armere Noorderlingen die hun busverbinding zien verdwijnen en denken niet te profiteren. Het is de onvrede die je ook proeft in Nieuw West, in delen van de Bijlmer of in Oost. Op die plekken waar mensen het gevoel hebben dat de welvaart van de stad aan hun neus voorbij trekt.'

81-jarige Corrie

In Noord zullen de meeste veranderingen plaatsvinden. De bussen die nu nog naar Centraal rijden, zullen vanaf volgende week naar één van de haltes van de Noord/Zuidlijn rijden. Extra overstappen dus.

De 81-jarige Corrie Felinga ziet daar het voordeel niet van in. Ze woont in Molenwijk en zal verder moeten lopen naar de dichtstbijzijnde halte en meer moeten overstappen.

Filmmaker S G Collins

Ook in West is een bewoner meer dan kritisch op de aanstaande veranderingen. 'De Noord/Zuidlijn is een ramp. Het is een disaster,' vertelt filmmaker S G Collins. Nu de veranderingen van het openbaar vervoernet dichtbij zijn, is hij vooral verdrietig.

