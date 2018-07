Ollongren vaart mee op overheidsboot tijdens Gay Pride

Minister Kajsa Ollongren staat tijdens de Gay Pride dit jaar samen met staatssecretaris Mark Harbers op de boot van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het thema van de boot is 'Helden in artikel 1 Grondwet.'

Dit thema is gekozen omdat het kabinet het initiatief van enkele kamerleden steunt om ook discriminatie wegens seksuele gerichtheid in artikel 1 op te nemen. Ollongren en Harbers willen op de boot graag overbrengen dat; 'de rechtstaat er voor iedereen is. Ook voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en interseksuelen.'

Ollongren was in het verleden wethouder en loco-burgemeester van Amsterdam. Ook was zij tijdelijk de vervanger van de toen overleden Eberhard van der Laan. De botenparade van de Gay Pride is dit jaar op 4 augustus.