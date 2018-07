Kale & Kokkie gaan buurten bij het nieuwe supportershome van Ajax: 'Groot zat!'

Er wordt druk gebouwd aan het nieuwe supportershome van Ajax, onderin de parkeergarage van de Johan Cruijff Arena. Samen met Kale & Kokkie ging AT5 vandaag kijken in het home in wording.

Nadat het oude supportershome in januari 2015 afbrandde, zaten de Ajacieden ruim drie jaar zonder honk. Daar komt nu verandering in: hoewel het supportershome nu nog een bouwval is, worden de eerste contouren zichtbaar en dat stemt Kale & Kokkie tevreden.

'Kleiner, maar voelt groter'

Met name de grote van het nieuwe supportershome, dat ruim 1200 vierkante meter wordt, valt op. 'Het mooie is dat het vijftig vierkante meter kleiner wordt dan het oude hok', zegt Kale. 'Maar het lijkt vele malen groter'.

Het supportershome verhuist van de noord- naar de zuidzijde van de Johan Cruijff Arena, in de parkeergarage en naast de ingang van de F-side. Waar de ruimte nu nog grijs en kaal is, zal het home uiteindelijk weer worden aangekleed. Onder meer een standbeeld van Jari Litmanen en het befaamde bankje van Bobbie Harms zullen prijken in het nieuwe supportershome.

Picornie en Westendorp

'Straks hangen er ook foto's aan de muur van de jongens die er niet meer zijn', aldus Kokkie over de memorabilia van prominente harde kern-supporters als Sven Westendorp en Carlo Picornie, die het supportershome ook zullen kleuren.

Het uitblijven van het supportershome was het resultaat van lang gebakkelei tussen Ajax, de supportersvereniging en de gemeente. Naar verwachting zal het home ergens tussen eind 2018 en begin 2019 af zijn. De mannen kunnen in ieder geval nauwelijks wachten.

'Het is mooi dat je gewoon weer met de mensen een biertje kan drinken voorafgaand aan de wedstrijd, aldus Kokkie. 'Dat hebben we altijd gedaan'.