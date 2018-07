Broodkliko's nieuw wapen in de strijd tegen ratten

De gemeente komt met een nieuw middel om het grote rattenprobleem in de stad tegen te gaan. Zogenaamde broodkliko's moeten de overlast van de beesten terugdringen. In deze bakken kunnen mensen al hun overgebleven boterhammen kwijt.

In de Pretoriusstraat is goed zichtbaar welke overlast ratten met zich mee brengen. Daar is de stoep verzakt omdat ratten er tunnels en holen graven. De buurtbewoners zijn dat wel gewend. 'Altijd zijn ze er. Zelfs overdag. Vroeger was het alleen 's avonds, maar nu ook overdag.' Ook om de hoek op het Steve Bikoplein is er een gat in de grond ontstaan voor de deur van de Engelse student Ruben. 'Als ik de deur open wil maken, moet ik er overheen stappen en ervoor zorgen dat ik er niet in val.'

'Ik gooi mijn brood niet weg'

Dat er zoveel ratten in de buurt zijn, komt onder andere doordat er vaak etensresten op straat worden achtergelaten. Zo voeren mensen stukjes brood aan eenden of vogels. 'Mensen willen het niet weggooien en leggen het dan bij een boom. Dat is dan voor de vogeltjes', aldus een buurtbewoonster. Een andere bewoonster geeft aan hetzelfde te doen. 'Ik gooi mijn brood niet weg. Dat kun je niet maken.'

De nieuwe bakken moeten het brood niet alleen opvangen, maar gaan het ook meteen verwerken. De etensresten worden vergist en omgezet in biogas. Zo wordt het dus gerecycled. 'Dat vind ik een goed idee. Als je dat zou doen is dat een heel goed plan', aldus een bewoonster.

'Ik geef ze een rotschop'

Vanaf half september worden er zo'n twintig bakken in de stad geplaatst. Tot die tijd zullen de bewoners nog met de beesten moeten leven: 'Als ze in mijn tuin naar boven komen, geef ik ze in rotschop.'