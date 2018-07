Drenkeling uit water gehaald en gereanimeerd op Java-eiland

De brandweer heeft vanavond een persoon uit het water gehaald bij de Bogortuin op het Java-eiland. Dit gebeurde twintig minuten nadat er melding werd gedaan dat de persoon onder water was geraakt.

De persoon was met een groep van 10 mensen aan het zwemmen. Over de toestand van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

Een getuige meldt dat het om een man gaat die vanaf een steiger het water in is gesprongen om te gaan zwemmen, maar toen niet boven is gekomen. Hij zou na vijftien minuten uit het water zijn gehaald door duikers. De politie kan dit niet bevestigen.

Later meer.

Brandweerduikers vinden drenkeling binnen korte tijd na aankomst bij het strand #Javaeiland Amsterdam. De persoon wordt momenteel gereanimeerd door de hulpdiensten. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 16 juli 2018