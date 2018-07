Dieven proberen sloep uit Diemen op de Amstel te verkopen

Twee mannen zijn dit weekend in de cel beland, omdat zij probeerden een boot te verkopen. Die boot bleek twee uur eerder opgegeven te zijn als gestolen.

De dieven sloegen hun slag bij de Sniep in Diemen, de boot lag daar afgemeerd. De eigenaar van de witte sloep deed zaterdagochtend aangifte van de diefstal, schrijft de politie op Facebook. Korte tijd daarna kregen agenten een melding binnen over de boot. Nog geen tien kilometer verderop, aan de Ouderkerkerdijk, waren twee mannen bezig de boot te verkopen.

Bij de trailerhelling zagen de agenten de boot varen. Een van de dieven was tegen die tijd al in het water gesprongen. Hij werd op het droge geholpen en gearresteerd, dat gold ook voor zijn compagnon die langs de kant stond. De boot is daarna teruggebracht naar de eigenaar.