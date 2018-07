Filmmaker gaat 'als Neanderthaler' tekeer tijdens ontmoeting met wereldsterren

Bewijs heeft hij niet, maar filmmaker Max Moszkowicz heeft vandaag in speeltuin Groot Melkhuis twee sterren van wereldformaat ontmoet. Zonder dat hij het doorhad, deelde hij zijn frustratie over een defecte draaimolen in de speeltuin in het Vondelpark met niemand minder dan actrice Jessica Biel en haar man Justin Timberlake. 'Ik hoop voor één keer in m'n leven dat paparazzi me hebben gefotografeerd.'

'Vandaag is best een bizarre dag geworden', opent Moszkowicz zijn verhaal over de ontmoeting op zijn Facebook-pagina. Hij schrijft hoe hij zijn 'kleine' meeneemt naar een korte afspraak, want die is toch 'dicht bij het Vondelpark, dus daarna lekker naar de speeltuin bij het Melkhuisje'.

Nadat zijn zoon zichzelf een tijdje heeft vermaakt in de zandbak, besluiten ze 'naar de speelautomaten te gaan'. "We proberen het treintje - wat het soort van doet, maar duidelijk defect is - en er zit nauwelijks beweging in. Jammer van de euro."

'Dit loeder doet het ook niet'

Als Moszkowicz zijn zoon in een andere draaimolen zet, ziet hij dat een vrouw geld in het defecte treintje wil gooien. Hij waarschuwt haar en biedt haar kind een ritje in dezelfde draaimolen als zijn zoon aan. De vrouw gaat op z'n aanbod in, waarop Moszkowicz er een euro ingooit. 'En wat denk je? Dit loeder doet het ook niet!'

Omdat hij in de tussentijd heeft ontdekt dat ze de Nederlandse taal niet machtig is, legt hij haar in het Engels uit dat ook deze draaimolen niet werkt en zelfs zijn euro heeft opgegeten. 'Let me manhandle this thing for a second', zegt hij tegen de vrouw, waarop hij de draaimolen een paar rake klappen verkoopt.

'De dame zegt: oh my...en kijkt me wat ongemakkelijk aan'. Bovendien begint het apparaat wel te draaien als zij er een euro in werpt. Terwijl hij haar vertelt dat ze de 'magic touch' heeft, valt hem een 'wat apige man' op, die om hen heen draait en 'haar in de gaten blijft houden.'

'Als een Neanderthaler'

"Er komt nog een lange bleke man aangelopen", schrijft hij. 'Hij komt erbij staan en praat met haar kind. Vast de vader, denk ik, en dat klopt. Nu valt het kwartje: ik ken de twee', leidt hij de climax van zijn verhaal in. 'Ik heb in het bijzijn van Jessica Biel en Justin Timberlake als een Neanderthaler op een speelautomaat staan rossen.'

Dear @JessicaBiel i was the guy who started punching the Marry go round in Amsterdam because it ate my Euro. Thank you for your patience and succesfully trying to get it started. I hope i didn't scare your kid. It was way to late when i realised who you are. Yours truly, Max — Max Moszkowicz (@MaxMoszkowicz) 16 juli 2018

Om een selfie met het wereldberoemde duo heeft hij niet gevraagd. 'Het kwartje viel ook zo laat', legt hij AT5 uit waarom hij de bijzondere ontmoeting niet heeft vastgelegd. 'En zij hebben ook recht op een beetje privacy.'

Om zijn verhaal kracht bij te zetten somt hij op welke kleding de twee droegen. 'Jessica was volledig in het wit gekleed, met een linnen broek en een zwarte zonnebril en Justin droeg een blauw denim-shirt en had een baardje. Ik hoop dat anderen mijn verhaal kunnen backen.'

Concert Ziggo Dome

De concertagenda van Ziggo Dome lijkt een goed begin, want gisteravond gaf Timberlake daar het eerste van zijn twee concerten deze zomer.