Actiegroep blijft strijden voor behoud Tram 14: 'Wat weg is, kan ook weer terugkomen!'

Zondag is het dan echt zover: de route van tramlijn 14 verandert compleet met de opening van de Noord/Zuidlijn. De lijn komt straks niet meer aan de westkant van de stad. Actiegroep 'Tram 14 mot blijfe' ziet dit echter niet als het einde.

Tram 14 is één van de lijnen die zal worden aangepast na de opening van de Noord/Zuidlijn. Vanaf zondag wordt het zogenaamde 'visgraatmodel' gehanteerd, wat betekent dat de nieuwe metrolijn de 'levensader' van de stad wordt.



Lees ook: Eind deze week rijdt de Noord/Zuidlijn; wat gaat er veranderen?

Een puinhoop

Sinds de aankondiging van het nieuwe vervoerssysteem in 2016, gingen Mildred Theunisz en Howard Kramer uit West de barricades op. Zij wilden hoe dan ook voorkomen dat hun geliefde tramlijn 14 zal verdwijnen uit West omdat dit volgens hun een 'puinhoop' zal worden.

Anderhalf jaar geleden begonnen zij met het organiseren van petities, het verzamelen van handtekeningen en riepen ze iedereen op in bezwaar te gaan tegen de plannen van het GVB. Maar ondanks het feit dat zij hier dagelijks mee bezig waren, drukte het GVB de plannen door.



Lees ook: Actie voor behoud tram 14: 'Enige verbinding van West naar Oost via de Dam'



Wethouder staat open voor gesprek

Maar de actiegroep gooit de handoek nog niet in de ring. Zij zijn ervan overtuigd dat het GVB en ook met name het nieuwe college bereid is met hen te praten over een eventuele terugkeer. Howard: 'Wij hebben een gesprek gehad met de nieuwe wethouder. Zij blijkt open te staan voor wat wij haar te vertellen hebben. Wat weg is, kan ook weer terugkomen.'