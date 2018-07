Straks meer daken vol zonnepanelen? 'Ik blijf op de deur bonzen'

De gemeente wil van fossiele brandstoffen af. Maar hoe moet dat gebeuren? Als het aan Noortje van Kleef ligt, bezit elke Amsterdammer straks zeker één zonnepaneel.

Omdat niet iedereen een eigen dak heeft, probeert zij met haar organisatie Ecostroom bedrijven en instellingen zo ver te krijgen dat ze hun dak beschikbaar stellen. Dat is onder andere gebeurd bij het Huygens College in West. Daar liggen een paar honderd zonnepanelen op het dak.

Lees ook: Stad haalt milieudoelen niet: gehoopte ontwikkelingen blijven achter

Snel uitverkocht

'Wij zijn met de school in gesprek gekomen en hebben gevraagd of we hun dak mochten gebruiken', legt Van Kleef uit. 'Mensen uit de omgeving kunnen twee tot veertig panelen afnemen. En die panelen waaren in een mum van tijd uitverkocht.'

Ze denkt dat het hard nodig is om dit soort maatregelen te nemen. 'Ik citeer even de oude wethouder, Maarten van Poelgeest. Groot in woorden, maar minder van daden. Maar hij zei altijd, dat ben ik wel met hem eens, als wij de stad kunnen redden, dan kunnen we ook de wereld redden. Dus als wij de stad CO2-neutraal kunnen maken, dan kan dat ook voor de wereld.'

Lees ook: Woningcorporaties laks met zonnepanelen: wethouder pakt 6 ton af

Problemen met vergunningen

Er zijn plannen om op een ander deel van het dak van de school nog eens honderd zonnepanelen neer te leggen. Daarmee kunnen vijftien huishoudens helemaal voorzien worden van groene stroom. Toch zijn er ook problemen, want het duurt vaak enige tijd voordat Van Kleef toestemming krijgt voor een zwaardere stroomaansluiting.

'Daar moet heel snel verandering in komen, want wij zijn een partner en niet de boze burger', zegt Van Kleef. 'Maar ik blijf wel op die deur kloppen, want die deur moet open. Want dat is dan mijn taak. Want het is nog steeds nodig om daar heel hard tegenaan te bonzen.'