Organisatie Boekenweek wil komende jaren eerlijke verhouding mannen en vrouwen

De organisatie van de Boekenweek, de CPNB, wil de komende jaren een verhouding van schrijvers van het boekenweekgeschenk en -essay handhaven die volledig gelijk is. De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, waar CPNB voor staat, is tot dit besluit gekomen na een storm van kritiek en een gesprek met mensen uit het schrijversvak.

De kritiek had te maken met het thema van dit jaar, 'De moeder, de vrouw', en het feit dat zowel het geschenk als het boekenweekessay wordt geschreven door mannen. Naast de gebruikelijke storm van kritiek op Twitter kwam er een open brief in het NRC van bijna driehonderd schrijvers, dichters en uitgevers. In de brief stond dat de organisatie zich met de keuze voor twee mannen zich 'onsterfelijk belachelijk' maakt. De brief werd ondertekend door onder andere Abdelkader Benali, Hanna Bervoets, A.F.Th. van der Heijden, Saskia Noort en Sarah Sluimer.

Ook werd er een petitie meer dan zevenhonderd keer ondertekend. De CPNB heeft zich de kritiek aangetrokken en is in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van de petitie. Volgens de stichting was het een 'open en constructief gesprek dat zich concentreerde op de rol en positie van vrouwen in de literaire wereld'. Vanuit de initiatiefnemers van de petitie kwam de wens dat de CPNB zich sterk maakt voor een gelijkwaardige man-/vrouwverdeling bij de keuze voor auteurs voor het geschenk en het essay.

Nu heeft de CPNB zich dus voorgenomen om de verdeling man/vrouw volledig gelijk te trekken. 'Wel wil de CPNB de mogelijkheid openhouden het ene jaar twee vrouwen te vragen voor geschenk en essay, het andere jaar twee mannen, waarbij nadrukkelijk de volledige balans (50/50) in deze verhouding over de jaren gegarandeerd wordt. Na vijf jaar zal dit besluit worden geëvalueerd', zo staat in een persbericht van de organisatie.

Het thema en de uitgenodigde schrijvers voor de Boekenweek worden niet gewijzigd.