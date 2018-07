Drenkeling (24) Java-eiland overleden

De drenkeling die maandagavond op het Java-eiland uit het water werd gehaald en gereanimeerd is even voor middernacht alsnog overleden.

Het gaat om een 24-jarige man uit Ecuador. Hij was hier in Nederland vanwege een studentenuitwisselingsproject. De jongeman sprong vanaf een steiger bij de Bogortuin het water in en ging zwemmen met wat vrienden. Op een gegeven moment was de groep vrienden hem kwijt. Ze hebben nog naar hem gezocht, maar toen ze de student niet vonden zijn de hulpdiensten ingeschakeld.

Duikers van de brandweer vonden hem binnen enkele minuten. De Ecuadoriaan is toen uit het water gehaald en meteen gereanimeerd. Dit mocht later echter niet meer baten.