Rattenslang gevonden bij Aalsmeerweg

Medewerkers van de dierenambulance hebben vorige week een rattenslang (ook wel Korenslang genoemd) opgehaald bij de Aalsmeerweg in Oud-Zuid.

De rattenslang wordt vooral als huisdier gehouden en komt dan ook niet voor in het 'wild van Amsterdam', zo meldt de dierenambulance. Mogelijk is het beest dan ook ergens ontsnapt of heeft iemand de slang gedumpt.

Voor mensen is de wurgslang niet gevaarlijk, deze eet alleen knaagdieren. Het gevonden dier is inmiddels overgebracht naar de Reptielenopvang in Zwanenburg.