Halsema reageert op doodsbedreigingen Schaap: 'Dit is onacceptabel'

Burgemeester Femke Halsema belooft in een reactie op de doodsbedreigingen aan het adres van Leen Schaap het dossier brandweer 'met voorrang te behandelen'. Ze noemt de dreigementen dan ook 'onacceptabel'.

Halsema zou al contact hebben opgenomen met de brandweercommandant. Voor volgende week heeft ze bovendien een afspraak gemaakt met Schaap, om de situatie te bespreken. Ook gaat ze in gesprek met Bas Eenhoorn (plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio) over de kwestie.

De commandant deed in februari en in maart aangifte van de bedreigingen. Momenteel doet de recherche daar onderzoek naar. Daarvoor zijn al meerdere brandweerlieden gehoord.

Geldinzamelingsactie

Uit het verhoor zou zijn gebleken dat er een geldinzamelingsactie is georganiseerd om de commandant dood te rijden. Dat meldt het AD op basis van bronnen binnen het politieteam. Daarnaast bestaat het vermoeden dat Schaap bedreigd wordt door een motorbende. De commandant wordt daarom inmiddels bewaakt.

Al sinds zijn aanstelling in 2016 botst de brandweercommandant met veel mensen uit zijn korps. Hij werd aangesteld om het 'wittemannenbolwerk' binnen het brandweerkorps aan te pakken, maar zou daarbij vaak te hard optreden. Bovendien zijn veel personeelsleden boos over Schaap's boude uitspraken over onder meer discriminatie, racisme en 'kinderachtig gedrag' bij de brandweer.