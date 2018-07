Nieuw voorzittersduo CDA Amsterdam gaat partij 'flink opschudden'

'Vernieuwen, pionieren en experimenteren. Wij gaan deze partij flink opschudden.' Het nieuwe voorzittersduo van de Amsterdamse CDA, Boudewijn Wijnands (26) en Jan van den Berg (54), heeft er zin in.

Het CDA is op gemeenteraadsniveau de grootste landelijke partij , maar sinds jaar en dag is de populariteit beperkt in de stad. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was het CDA goed voor maar één zetel (Diederik Boomsma zit daarop) in de gemeenteraad, net als in 2014. 'De partij is klein in Amsterdam', aldus Van den Berg. 'Als lokale afdeling moet je daar ook keuzes bij maken die minder gangbaar zijn binnen de partij. Amsterdam heeft andere uitdagingen dan andere gemeenten in het land.'

Met 26 lentes is Wijnands de jongste voorzitter in de geschiedenis van het CDA. Samen met Van den Berg hoopt hij de partij aantrekkelijker te maken voor nieuwe doelgroepen. 'Wij zijn er van overtuigd dat we daarmee heel veel Amsterdammers kunnen bereiken en aanspreken.'