In Noord-Holland worden 40.000 woningen gebouwd voor Amsterdammers

Amsterdammers voor wie een nieuwe woning in de stad te duur is, trekken massaal naar gemeenten ten Noorden van de stad. Alkmaar, Schagen, Uitgeest, ze zien veel Amsterdammers komen met een dikke portemonnee van hun overwaarde. Om de druk op de huizenmarkt daar af te laten nemen willen 18 gemeenten daar 40.000 woningen bijbouwen.

De stad is te duur geworden. Veel 'gewone' Amsterdammers kunnen geen nieuwe woning meer veroorloven in hun eigen stad. De eigen woning hier kunnen ze vaak nog met veel overwaarde verkopen en met dat geld trekken ze dan naar 'de provincie'. In steden als Schagen en Alkmaar kunnen ze goedkoper en groter gaan wonen waardoor er daar weer een probleem ontstaat: ze drukken lokale woningzoekers uit de markt, schrijft Het Parool.

Vorig jaar trokken 23.515 Amsterdammers naar gemeenten ten Noorden van de stad. 'Wij merken dat het voor onze mensen moeilijker is een huis te vinden, doordat Amsterdammers deze kant op komen. Wij vinden Amsterdammers natuurlijk erg aardig, maar het is niet de bedoeling dat onze mensen op een zolder blijven wonen of wegtrekken. Dat speelt wel, daarover word ik regelmatig aangeklampt', zegt Jelle Beemsterboer, wethouder in Schagen tegen de krant.

Als alles volgens plan verloopt worden de nieuwe huizen over drie tot zeven jaar opgeleverd. De 40.000 woningen komen bovenop de 20.000 huizen die al gepland stonden. Het gaat vooral om nieuwbouw in bijvoorbeeld de binnenstad of in oude bedrijfspanden. 'Wij merken dat er veel vraag is naar binnenstedelijke woningen', zegt Beemsterboer tegen de krant. Die plekken bieden veel groen, het is groter wonen dan in Amsterdam en alle benodigde voorzieningen zitten naast de deur.

Er moet nog overleg plaatsvinden met de provincie, het rijk en de metropoolregio. Daaruit moet duidelijk worden of de plannen daadwerkelijk doorgaan.