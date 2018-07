Honderden werknemers Amsterdam UMC protesteren voor betere cao

Honderden werknemers van het Amsterdam UMC hebben vanmiddag tijdens de lunchpauze gedemonstreerd voor een betere cao. De werknemers verzamelden zich voor de hoofdingang van locatie AMC in Zuidoost.

Laboranten, artsen, verpleegkundigen en andere werknemers willen dat hun werkgever achter hen gaat staan voor een nieuwe cao. 'Ze eisen meer respect, een fatsoenlijke loonsverhoging en minder werkdruk', aldus vakbond FNV Zorg & Welzijn. Volgens de bond zijn er meer acties in voorbereiding.

De onderhandeling voor een nieuwe cao liepen afgelopen 28 mei vast. Sindsdien worden er in de acht Universitair Medische Centra die Nederland telt acties gehouden. Afgelopen week zijn er in de Leidse en Utrechtse academische ziekenhuizen stiptheidsacties gestart die meerdere weken duren. Het Amsterdam UMC en de vijf andere UMC's zullen later aansluiten bij die stiptheidsacties.

De cao UMC geldt voor zo'n 60.000 werknemers.