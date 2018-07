Suzy Wong start crowdfund-actie om hoofd boven water te houden

Loungebar Suzy Wong - de zaak waar maar liefst twee keer een handgranaat gevonden werd - is een crowdfunding gestart om de huurachterstand in te kunnen halen. De helft van het bedrag is al opgehaald, maar met nog maar acht dagen te gaan begint de tijd toch te dringen. 'We hebben het niet makkelijk gehad.'

De club aan de Korte Leidsedwarsstraat werd tot twee keer toe gedwongen gesloten nadat een handgranaat gevonden werd. 'We hebben daardoor het goede seizoen gemist', vertelt eigenaresse Rozemarijn Curovic-De Heer.

In de zomermaanden kan de achterstand niet worden ingehaald, verwacht ze. Nu het festivalseizoen is aangebroken, komen Amsterdammers minder vaak langs in de club. 'Bovendien moeten de vaste klanten hun route naar Suzy Wong weer terug zien te vinden', vertel Curovic-De Heer.

Om toch het voortbestaan van de loungebar te kunnen garanderen, is de crowdfunding-actie gestart. 'We willen niet onze hand ophouden, maar organiseren ludieke acties waarvoor klanten ook iets terugkrijgen.' Zo kunnen klanten een stempelkaart kopen, die ze vanaf oktober in mogen ruilen voor cocktails.

Hart onder de riem

Ondanks de problemen van de afgelopen maanden, zien de eigenaren de toekomst positief in. 'Veel klanten steken ons ook een hart onder de riem'. Toch is het niet uit te sluiten dat er weer een handgranaat voor de deur wordt gelegd. 'We blijven ons dan ook hard maken voor een ander beleid, waarbij ondernemers niet hun deuren hoeven te sluiten als een boosdoener iets met de zaak doet.'

Dat probleem zou in het hele land spelen, volgens Curovic-De Heer. De eigenaren zoeken daarom zowel lokaal als nationaal het gesprek op, om ervoor te pleiten dat 'ondernemers beter worden beschermd'.

En zij zijn niet de enige die vragen om maatregelen. Zo is Koninklijke Horeca Nederland van plan om een noodfonds te creëren voor ondernemers die te maken krijgen met granaten of beschietingen. 'We blijven ons voor dat soort oplossingen hard maken', aldus Curovic-De Heer.