Nieuwe rondleidingregels De Wallen: vijf boetes in drie maanden tijd

Je moet een vergunning hebben, je groep mag niet voor de ramen van prostituees stil blijven staan en het moet allemaal zonder geluidsoverlast gebeuren. De nieuwe regels voor het rondleiden van toeristen over de Wallen zijn nu ruim twee maanden van kracht en lijken hun effect te hebben. Al kan het volgens de buurt altijd beter.

Het was het schrikbeeld van de buurt: grote groepen toeristen die fotograverend en lallend over de Wallen trokken. Het stadsbestuur stelde daarom regels in om bewoners en prostitiuees te beschermen en de overlast van rondleidingen te beteugelen. Er wordt daarom nu gehandhaafd op de grootte van de groepen en hun gedrag,

Bert Nap, buurtbewoner van het eerste uur ziet verbetering. 'Ik merk dat het rustiger is. Wat we nu zien is dat een gids zijn groep makkelijker bij elkaar kan roepen en op een rustige manier toespreken en dan snel weer verder.'

'Helpt iets maar niet veel'

Willem Oosterbeek woont in het hart van de Red Light, hij kan de Oude Kerk bijna aanraken vanaf zijn balkon en voelt de druk van de toeristenmassa dan ook dagelijks. 'Het valt niet mee moet ik zeggen. Het aantal groepen is groter geworden maar het aantal deelnemers aan die groepen is wel minder geworden. Dat moet ik wel toegeven. Het heeft wel iets geholpen maar niet heel erg veel.'

Voor Raoul Serree hebben de regels een directe impact, hij leidt dagelijks groepen rond in de buurt en is zich constant bewust van beperkingen. 'Je moet dus nu een ontheffing bij je hebben. Dat geeft wel stress, want als je hem niet bij je hebt, krijg je meteen een boete. Als je hem bij je hebt en je groep is te groot krijg je ook meteen een boete. Het is voor een gids wel wat minder leuk.' Serree valt ook meteen door de mand: 'Of ik hem nu bij me heb? Nee! Die zat in mijn jasje en het is warm vandaag dus die ligt thuis. Daar ga je dus alweer.'

5 boetes op 1500 vergunningen

Er lopen inmiddels 1500 gidsen rond met zo'n vergunning. In drie maanden tijd zijn er vijf gidsen beboet, is er 52 keer gewaarschuwd en zijn er twee rondleidingen gedwongen gestaakt. Geen schokkende cijfers dus maar wordt er genoeg gehandhaafd? 'Wat we nog wel zien is dat er nog te grote groepen door de buurt lopen', stelt buurtbewoner Nap.

'Zij worden begeleid met een oortje in, de gids loopt voorop en doet zijn verhaal. Deze groepen staan dan wel niet stil in de buurt maar dat is wel iets waar handhaving aan moet werken. Dat is niet de afspraak. (...) Het is mooi als we die politiek en afspraken in stand kunnen houden. De handhaving is natuurlijk wel belangrijk. Als je niet blijft handhaven, zul je het snel zien terugkeren', aldus Nap.

Wat Willem Oosterbeek betreft zijn deze beperkingen nog maar het begin. 'Het is een mooie maatregel maar een druppel op de gloeiende plaat natuurlijk. Er is veel meer overlast in de buurt. Er wordt gepist, er wordt gekotst, er is ontzettend veel lawaai en dat wordt niet alleen veroorzaakt door groepen. Het is misschien een klein beginnetje maar meer niet.

Sluit de ramen?

En Willem ziet als Wallen-bewoner wel een oplossing, al vindt hij het moeilijk om hardop te zeggen. 'Dat durf ik bijna niet uit te spreken. De grootste mageneet hier weghalen, dat zijn de dames achter het raam. Maar dat durf ik bijna niet te zeggen.'