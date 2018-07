14-jarige Primo dolgelukkig met heldendaad brandweerman

Ontroostbaar kwam de 14-jarige Primo Patti gisterenavond thuis. De fiets die hij pas een week had was namelijk in 't IJ gevallen. Gelukkig voor hem was daar de duikploeg van de brandweer om het stalen ros weer boven water te halen.

De fiets heeft speciale waarde voor Primo omdat deze al twintig jaar in de familie is. Zijn oom Dick en veel van zijn neefjes reden er op voordat Primo vorige week de nieuwe trotse eigenaar werd. Hij was er zo blij mee dat hij hem naast zijn bed zette. Gisteren ging het echter mis. Hij fietste nietsvermoedend bij de opstap voor de pont bij de NDSM-werf toen hij de controle over zijn fiets verloor, uitgleed en de fiets in het water belandde.

Tranen

Met tranen in zijn ogen kwam Primo vervolgens thuis, waarop zijn moeder Perla direct de brandweer belde. Die gaven aan op dat moment geen tijd te hebben, maar dat Perla het de volgende ochtend nog een keer mocht proberen. Vanochtend kreeg ze de leider van het duikteam van de brandweer aan de telefoon die zei: 'We gaan het gewoon proberen'.

Hulde voor de brandweer

Vervolgens is het duikteam aan de slag gegaan en is het ze gelukt om de fiets weer aan wal te krijgen. 'Hulde aan het duikteam van Brandweer Amsterdam. Wij zijn ze ontzettend dankbaar! Fantastisch wat zij voor mijn zoon hebben gedaan vandaag. Na alle negatieve berichtgeving over de brandweer wilde ik dit toch graag even delen met jullie!', aldus Perla.