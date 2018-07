Politici verbijsterd over doodsbedreigingen aan Leen Schaap: 'Te krankzinnig voor woorden!'

Schandalig, te krankzinnig voor woorden en vooral onacceptabel vinden ze het. Amsterdamse politici hebben geschokt gereageerd op de doodsbedreigingen aan het adres van brandweercommandant Leen Schaap.

CDA-lijsttrekkker Diederik Boomsma noemt het voorval 'godgeklaagd' en Reinier van Dantzig (D66) hoopt dat hier 'keihard tegen opgetreden wordt'. Namens de GroenLinks-fractie reageerde ook Zeeger Ernsting met veel verontwaardiging: 'Dat iemand iemand anders bedreigd, laat staan je eigen baas, dat kan natuurlijk echt niet.'



Lees ook: Halsema reageert op doodsbedreigingen Schaap: 'Dit is onacceptabel'



Zowel Leen Schaap zelf als het Openbaar Ministerie (OM) willen niet inhoudelijk reageren op de kwestie omdat de recherche nog midden in het onderzoek zit. Om diezelfde reden zijn de politici nog voorzichtig met oordelen over hoe deze kwestie nu precies moet worden aangepakt.



Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap met dood bedreigd door personeel



Van Dantzig: 'Het is nu aan de politie om uit te zoeken wat er aan de hand is en het is aan de burgemeester om de raad hierover te informeren.' Verder wordt vooral het belang benadrukt dat de onrust zo snel mogelijk verdwijnt bij de brandweer. 'Dit is de brandweer, die moet branden blussen. Dit soort dingen moeten nu echt achterwegen', aldus Boomsma.