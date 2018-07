24-uursopvang opent waarschijnlijk pas volgend jaar

Het is hoogst onzeker of een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden dit jaar nog open kan. Het blijkt allemaal veel tijd te kosten. Ondertussen zal de tijdelijke opvang aan de Havenstraat vanaf september niet meer beschikbaar zijn en er is nog geen alternatief. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Halsema aan de gemeenteraad.

De 24-uursopvang was een van de meest opvallende plannen uit het coalitieakkoord dat in mei werd gepresenteerd. Wethouder Rutger Groot Wassink, toen nog fractievoorzitter van GroenLinks, maakte zich sterk voor de doorlopende opvang voor 500 ongedocumenteerden in de stad. De opvang moest op korte termijn geopend worden.

Die opening zal waarschijnlijk niet meer in 2018 zijn, laat een woordvoerder van Groot Wassink weten: 'We weten het gewoon niet.' In de brief schrijft burgemeester Halsema dat het gaat om 'een complex vraagstuk dat én zorgvuldigheid én tijd vergt'.

Lees ook: Wethouder Groot Wassink: 24-uurs opvang gaat er komen, ondanks kritiek uit Den Haag

Praten met Den Haag

De plannen voor de opvang zitten nu in de verkenningsfase. De gemeente wil ook in gesprek met staatssecretaris Harbers om te kijken of en op welke manier de Amsterdamse plannen kunnen aansluiten op de landelijke plannen voor vreemdelingenvoorzieningen.

Dat kan nog een stevig gesprek worden, want Harbers heeft eerder al veel kritiek geuit op de Amsterdamse plannen voor een 24-uursopvang. Het zou namelijk tegen de wet zijn. Ook heeft hij nog gewaarschuwd dat, áls Amsterdam door zou gaan met de plannen, er 'instrumenten zijn waarmee de stad tot de orde kan worden geroepen'.

Lees ook: 'Als Amsterdam de wet niet meer volgt, waarom zou de rest dat dan wel doen?'

Tijdelijke opvang verdwijnt

Op dit moment kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers 's nachts terecht een tijdelijke opvang aan de Havenstraat. Daar is nu plek voor 150 man. Dat huurcontract loopt alleen op 1 september af, omdat er een internationale school in het pand komt. Een alternatief voor de opvang is er nog niet.

Daarom is de gemeente nu ook op zoek naar nieuwe locaties. Mochten ze een goede locatie vinden, zullen ze daar ook al gaan 'experimenteren met elementen van de uiteindelijke aanpak' van de 24-uursopvang. De kosten van de bed-bad-brood-opvang in de stad lopen daardoor wel op. Er was gerekend op een bedrag van 4,2 miljoen euro, maar dat wordt nu 6 miljoen.

Maar zolang er nog geen nieuwe locatie wordt gevonden, dreigen de ongedocumenteerden die nu gebruik maken van de tijdelijke nachtopvang aan de Havenstraat, weer op straat te komen. Op dit moment zitten ook leden van de We Are Here-groep in die opvanglocatie.

Lees ook: We Are Here naar nachtopvang Havenstraat: 'We willen niet meer kraken'

Onderzoek

Als onderbouwing voor de 24-uursopvang verwijst Halsema nog naar een onderzoek, waaruit blijkt dat asielzoekers eerder terugkeren naar het land van herkomst als ze in rust en stabiliteit én met intensieve begeleiding aan die terugkeer kunnen werken.

Na de verkenningsfase komt de gemeente met een concreter plan van aanpak. Daar zal dan ook in worden gegaan op de precieze doelgroep van de opvang, de aanpak en het maatwerk. Ook zal er een plan worden gemaakt voor hoe om te gaan met de aanzuigende werking die de 24-uursopvang kan hebben. Wanneer dat plan komt, is nog niet bekend.