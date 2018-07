Wethouder Kock blijft scherp op rondleidingregels: 'Als het nodig is stellen we tijdslots in'

Als de overlast op De Wallen door rondleidingen na de zomer nog niet voldoende is afgenomen, overweegt wethouder Udo Kock extra maatregelen. Hij denkt dan onder andere aan het instellen van plafonds of tijdsslots voor de gidsen.

Al tijden ervaren bewoners van De Wallen veel overlast van de grote groepen toeristen die fotograferend en lallend door het gebied trekken. Daarom is de gemeente twee maanden geleden met strengere regels gekomen. Dit houdt in dat een touroperator een vergunning moet hebben, groepen niet voor de ramen van prostituees stil mogen blijven staan en de geluidsoverlast beperkt moet worden.

De nieuwe regels hebben er voor gezorgd dat er in de afgelopen tijd vijf keer een boete is uitgedeeld, 53 keer een waarschuwing is gegeven en twee rondleidingen zijn gestaakt. Vijf boetes op 1500 gidsen lijkt alleen wel heel weinig. 'Dat is inderdaad niet veel, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed gaat. Het doel is niet om boetes uit te delen. Het doel is dat mensen zich aan de regels houden', aldus verantwoordelijk wethouder Kock.

De eerste reacties op de maatregelen zijn positief, al wil Kock niet te vroeg juichen. 'Over het algemeen is iedereen heel tevreden over hoe het nu gaat. We moeten na de zomer wél evalaueren of dit voldoende impact heeft. En als het niet goed genoeg werkt gaan we een stap verder en dan stellen we tijdslots in. Dan zeg je dat maar een bepaald aantal mensen zich per uur of half uur door dat gebied mag begeven door middel van een tour.'