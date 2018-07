Studenten Uilenstede gewaarschuwd voor potloodventers in 'realistisch' voorlichtingsfilmpje

De politie heeft een nieuw voorlichtingsfilmpje gelanceerd waarin het studenten waarschuwt om een veilige route naar de Uilenstede-campus te nemen. Gehoopt wordt dat daarmee potloodventers en andere personen die de studenten lastigvallen, worden gedwarsboomd.

In het filmpje wordt in scene gezet hoe een man met een masker zijn jas opentrekt voor een studente die 'de verkeerde route' naar de campus neemt. In een tweede scene neemt de studente een route waar extra cameratoezicht is geplaatst, waarna de de man met het masker gefrustreerd lijkt af te druipen.

Lees ook: Potloodventer laat geslachtsdeel zien aan vrouw bij Uilenstede

Omdat de politie af en toe meldingen binnenkreeg van potloodventers, is er extra geïnvesteerd in cameratoezicht en zijn alle wegen naar de campus ruim verlicht. 'We adviseren studenten en hun bezoekers om deze veilige wegen te kiezen', aldus de politie op Facebook.

Lees ook: Schennispleger slaat weer toe bij Uilenstede