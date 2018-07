Medewerkers opgesloten bij brand pizzeria Papa John's in Rivierenbuurt: 'Ze schreeuwden om hulp'

Buurtbewoners hebben afgelopen nacht medewerkers van de Papa John's Pizzeria in de Rijnstraat uit het gebouw gered. De medewerkers zaten vast nadat een bezorgscooter die voor de nacht al in de zaak geparkeerd stond, in brand vloog.

'Ik zag allemaal vuur in de Papa John's. Toen brak de hel los', vertelt een buurtbewoner. Van een naastgelegen snackbar kreeg hij een brandblusser aangereikt. 'Twee medewerkers waren nog binnen en schreeuwden om hulp. We waren bang dat de scooter zou ontploffen.' Samen met andere buren deed hij een poging de brand te blussen. Even later was de brandweer aanwezig om het over te nemen.

Woningen ontruimd

'We hoorden mensen schreeuwen en toen keken we uit het raam', vertelt een van de bovenburen van het pand. Al gauw belde de politie aan dat het pand ontruimd moest worden. 'Het was eigenlijk al bedtijd, we lagen net', grapt een van de bewoners.

De reddende buurtbewoner is trots op alle mensen die hielpen bij het blussen van de brand. 'Er zijn allemaal jongeren die goed bezig zijn hier, die de buurt helpen ondersteunen.'

De medewerkers van de Papa John's zijn ongedeerd gebleven.