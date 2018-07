Verkeerde versnelling: bestuurder Mini Cooper rijdt de Herengracht in

De twee inzittenden van een Mini Cooper zijn afgelopen nacht met de schrik vrijgekomen toen ze met hun wagen de Herengracht in reden.

De twee wilden eigenlijk wegrijden van een parkeerplaats aan de gracht. In plaats van achteruit te rijden, bleek de versnelling nog in de vooruit te staan, zo meldt de politie. De auto reed daarna de gracht in. De inzittenden konden zelf uit de auto klimmen en zichzelf op het droge helpen.

In een video is te zien hoe de Mini door de gracht drijft. Het duurde niet lang voordat de auto naar de bodem van de gracht zonk. Omdat de Herengracht een belangrijke vaarroute is, besloot de brandweer de auto meteen uit het water te halen.

Voertuig te water #Herengracht Amsterdam Centrum. Twee inzittenden konden er zelfstandig uitklimmen en zijn niet gewond. Voertuig ligt in de vaargeul en wordt in samenwerking met brandweer(duikers) en @Politie_Adam aan wal gebracht. pic.twitter.com/cOxnbjBAwb — Brandweer AA (@BrandweerAA) July 17, 2018