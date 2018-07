2.2 miljoen euro in feesttent West gevonden: 'Misdaadkantoor van de onderwereld'

De politie heeft afgelopen woensdag bij een doorzoeking in het chique Dido Events in West zeker 2.2 miljoen euro in cash gevonden. Volgens de politie is het evenementencentrum een 'misdaadkantoor', waar veel criminelen op afkomen om zaken te doen. De gemeente en de politie willen deze plekken in de stad verstoren en sluiten.

Dat schrijft De Telegraaf vanochtend. Dido kwam al eerder in het vizier van de autoriteiten, toen er feestjes werden gehouden met zware criminelen als gasten. Zo zou een groot aantal leden van de Green Gang op een rapfeest zijn afgekomen. Meerdere van hen zijn veroordeeld voor afrekeningen of kwamen voor in liquidatieonderzoeken, schrijft de krant, die sprak met leden van het Actiecentrum Ondermijning van de politie.

De politie probeerde een stokje voor de activiteiten van het feestcomplex te steken door kritisch te kijken naar de vergunning. De eigenaar gaf daar echter niks om en een sluiting was het gevolg. Maar begin 2017 startte het bedrijf weer en binnen no-time was het weer gevuld met leden van de Nederlandse onderwereld. 'Het was in feite een misdaadkantoor', aldus de politie tegen De Telegraaf.

Stereotype

Afgelopen woensdag mocht de politie eindelijk een doorzoeking in het pand uitvoeren, nadat een agent een verdachte situatie zag. Eenmaal binnen - op de eerste verdieping - is een tas gevonden die uitpuilde van de bankbiljetten. De eigenaar van die tas is ook lid van de familie die Dido runt.

Eenmaal in het kantoor van de feestlocatie is een filmisch beeld te zien: een bureau vol papiergeld en geldtelmachines, monitoren aan de wand om elke beweging in het pand in de gaten te houden. In totaal haalt de politie 2.2 miljoen euro uit het gebouw.

Zeker twee familieleden zitten nog vast, vijf zijn inmiddels vrij. Allen worden ze wel verdacht van witwassen en wapenbezit. En ja, de gemeente sluit Dido in West woensdag. 'De criminelen kunnen op zoek naar een nieuw kantoor', aldus De Telegraaf.