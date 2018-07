Minder meldingen over woonfraude en illegale vakantieverhuur

De gemeente heeft minder meldingen van illegale vakantieverhuur en andere vormen van woonfraude binnengekregen. Ook het aantal uitgedeelde boetes in het eerste halfjaar van 2018 is gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Het college van burgemeester en wethouders stuurt de gemeenteraad daarover een brief. In het eerste halfjaar van 2017 werden nog 79 'hotelappartementen' gesloten, in 2018 waren dat er 61. Het aantal boetes liep terug van 154 naar 121. Het aantal meldingen daalde van 1572 naar 1394.

Lees ook: 'Tientallen boetes uitgedeeld voor woonfraude in klusflats Bijlmer'

'De daling van het aantal sluitingen lijkt erop te duiden dat er minder panden in Amsterdam worden opgekocht als investering om te gebruiken voor illegale toeristische verhuur', staat geschreven in de brief.

Meldingen vakantieverhuur

Mensen die hun huis in de stad verhuren via een site als Airbnb moeten dat tegenwoordig melden bij de gemeente. Doen zij dat niet, dan staat daar een boete tegenover van 6000 euro. In 2018 werden maar 27 van die boetes uitgedeeld.

Lees ook: Mee op jacht naar illegale hotels: 'De bedden waren beslapen, maar niet door de bewoonster'

Het college schrijft wel dat het innen van de boetes 'achterblijft bij de verwachtingen'. In de jaren 2010 - 2015 werd voor 2,5 miljoen aan boetes opgelegd. Meer dan de helft van dat bedrag is daadwerkelijk geïnd. Van een kwart loopt het invorderingstraject nog en de rest blijkt om diverse redenen oninbaar. Om meer boetes betaald te krijgen gaat de gemeente vaker beslag laten leggen op zaken, tot er betaald is.