Honderden mensen naar gemeente om fout in paspoort, maar dat is helemaal niet nodig

De gemeente vraagt Amsterdammers om niet meer naar het stadsloket te komen voor de vorige week ontdekte productiefouten in paspoorten. Volgens de gemeente zijn al honderden bezorgde mensen langsgeweest bij het Stadsloket, maar dat is nergens voor nodig.

Want de mensen met een paspoort die mogelijk foutief is, krijgen automatisch een brief naar huis gestuurd. Ook is zo'n paspoort gewoon geldig, dus bezorgde reizigers kunnen gewoon het vliegtuig richting Spanje of Turkije pakken. Als kers op de taart gaat het ook alleen om paspoorten die geproduceerd zijn tussen april en en juni. Dat zijn er niet heel veel. Vermoedelijk gaat het om vijfduizend paspoorten in Nederland.

Zes dagen geleden werd bekend dat sommige paspoorten die voldoen aan bovenstaande voorwaarden een productiefout hebben. Een elektronisch echtheidskenmerk zou het niet doen. Mensen die geen idee hebben of zij zo'n paspoort hebben, kregen automatisch bericht. De foutieve documenten worden gratis omgeruild voor een nieuw - wel werkend - exemplaar. Overigens wordt men wel verzocht om dat omwisselen pas na de vakantieperiode te laten gebeuren.