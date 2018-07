We Are Here-woordvoerder Khalid Jone krijgt verblijfsvergunning

We Are Here-woordvoerder Khalid Abdou Jone krijgt een verblijfsvergunning. De 34-jarige Soedanees moest liefst zestien jaar wachten op de vergunning.

Dat heeft Joné laten waten. Hij kon het nauwelijks geloven toen hij gisteren de email kreeg. Na zestien jaar, nadat hij in 2002 vluchtte uit Soedan voor oorlog, is hij erkend als vluchteling.

Jone vertelde het meteen aan de We Are Here-groep, die nog wel in onzekerheid moet leven. Maar tot de blijdschap van Jone waren ze blij voor hem. 'Dit laat ook aan de anderen zien dat er hoop is, al duurt het wel heel lang.'

Overigens stopt Jone meteen met de woordvoering voor de groep vluchtelingen. 'We zullen de komende dagen op zoek gaan naar iemand anders binnen de groep die deze rol op zich wil nemen.'