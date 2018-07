Nieuwe boete voor RMC: punctualiteit verder onderuit

RMC was in het tweede kwartaal van dit jaar vaker te laat dan ooit. De punctualiteit van de organisatie die het aanvullend openbaar vervoer (aov) in de stad verzorgt, zakte in de maanden april tot en met juni naar respectievelijk 88,37%, 88,31% en 84,4%, terwijl ze maar in 7% van de gevallen te laat mag zijn.

Wethouder Sharon Dijksma heeft daarom besloten om RMC opnieuw een boete op te leggen. Ook gaat de vervoerder bij extreme vertraging (meer dan een halfuur) de onkosten voor klanten vergoeden en krijgen ze een extra gratis rit aangeboden. 'Ik wil de opgelegde boetes direct in gaan zetten ter verbetering van de dienstverlening aan de AOV-doelgroep, zoals compensatie van gedupeerde klanten en extra inzet van onderaannemers', schrijft Dijksma aan de gemeenteraad.

Andere taxibedrijven

Sinds RMC de nieuwe concessie voor het aanvullende openbaar vervoer een jaar geleden kreeg, zijn er aan de lopende band problemen. Sinds oktober vorig jaar is de punctualiteitsdoelstelling niet gehaald. RMC heeft grote problemen om voldoende chauffeurs te vinden. Inmiddels werkt de organisatie samen met andere taxibedrijven in de stad.

Volgens de wethouder ligt een deel van de problemen ook bij de sterk toegenomen vraag naar aanvullend openbaar vervoer. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal ritten per maand met 126% gestegen.

Mensen niet opgehaald

De afgelopen maanden maakte AT5 veel verhalen over hulpbehoevende ouderen die urenlang moesten wachten totdat ze door RMC werden opgehaald. In sommige gevallen werden mensen zelfs helemaal niet opgehaald.

Wethouder Dijksma (Verkeer en Vervoer) zei vorige maand al het bedrijf nauwlettend in de gaten te houden. Ze vond dat RMC veel adequater moest reageren als bleek dat ze de werkdruk niet aankunnen. Volgens haar zijn er genoeg andere oplossingen te bedenken.

Eerdere boetes

In het eerste kwartaal van dit jaar waren de prestaties van de vervoerder ook al ver onder de norm. Daarom kregen ze van toenmalig wethouder Pieter Litjens een boete opgelegd. Niet alleen omdat ze zo vaak te laat kwamen, maar ook omdat het ze niet gelukt was om vanaf 1 januari 2018 volledig elektrisch te rijden.

Dat laatste is overigens nog steeds niet het geval. De boete voor het niet volledig elektrisch rijden bedroeg 150.000 euro, maar die wordt nog aangevochten door RMC.