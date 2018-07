Grote tafels, koffiebar en rode wijn: een rondleiding door de 'bestuursvleugel'

De Stopera staat in de steigers, maar de vleugel waar de burgemeester en wethouders tegenwoordig samen op één etage zitten, die is al af. We kregen een rondleiding van Udo Kock, wethouder van Financiën.

En de wethouder is trots, heel trots. 'Dit is de 'Bestuursvleugel', zoals dat zo mooi heet. Dit is 'm dan. Mooie nieuwe kamers, nieuwe kantoren en een fantastische collegezaal', zegt Udo Kock, terwijl hij een latté bestelt aan de - eveneens - gloednieuwe koffiebar. Met koemelk, naar het schijnt.

De etage, die volledig voor het college van B en W is, moet een visitekaartje zijn. 'Als je als gemeente mensen ontvangt, dan moet je dat gewoon netjes doen, met egards en zorg. Dat kan hier gewoon heel goed', zegt de wethouder.

En elke wethouder bevindt zich dus op dezelfde etage, terwijl dat eerst veel verder uit elkaar lag. De buurvrouw van Kock, wethouder Simone Kukenheim, voelt de collegialiteit nu veel meer. 'Je kunt gewoon bij de koffieautomaat hangen zoals elke collega en ofwel over inhoud ofwel over je weekend kan praten. Dat kan nu gewoon en gebeurt ook!'

Collegezaal

De kamer die niet mis zou staan in een big budget Hollywoodfilm is volgens Kock de collegezaal, met daarin een houten tafel van gigantisch formaat. 'Hij is misschien een beetje aan de grote kant', meent de wethouder. 'Maar het is belangrijk om elkaar goed in de ogen te kijken. Zowel letterlijk als figuurlijk'.

De kosten voor de verbouwing waren een 54 miljoen euro, maar daar wordt wel het hele gebouw voor gerenoveerd, meent Kock. 'Er is echt niet alleen een nieuw tapijt en coffeecorner voor neergezet'. Het nieuwe gebouw bespaart ook geld: De energierekening valt lager uit en andere kantoorruimte kan worden afgestoten.

En wie zich zorgen maakt over de vrijdagmiddagborrel op de bestuursvleugel, ook dat zit wel goed. Zowel Udo Kock als Rutger Groot Wassink hebben altijd een flesje rood klaarstaan. De kamer van burgemeester Halsema was overigens niet toegankelijk voor de camera's (en verslaggever) van AT5.