Crowdfundingsactie gestart na diefstal rolstoelbakfiets van gehandicapte Lin (7)

De 30-jarige Karen is een crowdfundingsactie gestart nadat de rolstoelbakfiets van haar 7-jarige dochter werd gestolen. Door de diefstal kunnen Karen en Lin niet meer gaan en staan waar ze willen, dus vragen ze de hulp van het publiek.

De aangepaste bakfiets is tussen 13 en 15 juli gestolen uit de Frederik Hendrikstraat.

De 7-jarige Lin heeft door zuurstofgebrek tijdens de geboorte hersenschade opgelopen. Hierdoor is ze afhankelijk van een elektrische rolstoel en de hulp van andere mensen. Hoewel de bakfiets vast zat aan twee sloten, hebben de dieven het toch ongemerkt mee kunnen nemen.

Afhankelijk

Het is gezin is buiten de stad afhankelijk van taxivervoer, maar in Amsterdam kunnen ze overal heen met een rolstoelbakfiets. Om die reden is Karen een actie gestart, zodat ze er samen zo snel mogelijk weer op uit kunnen.