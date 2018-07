Saban B. langer in de Turkse cel

Mensenhandelaar Saban B. moet langer in de Turkse cel blijven. B. werd in 2013 in Nederland veroordeeld voor een straf van 2 jaar in 8 maanden, deze straf wordt ook in Turkije opgelegd.

B. vluchtte in 2009 vanuit Nederland naar Turkije. Hij stond toen terecht voor meerdere zaken in mensenhandel in Nederland. Hiermee verdiende hij en zijn handlangers miljoenen aan uitbuiting van vrouwen in de prostitutie, voornamelijk op De Wallen.

Daarnaast gebruikte zijn bende regelmatig grof geweld tegen zijn slachtoffers, waarbij zij ook gebrandmerkt werden in de vorm van tatoeages. Voor deze delicten werd hij tot 7 jaar en 8 maanden veroordeeld. In 2016 werd die straf ten uitvoer gelegd in Turkije, waardoor B. in Turkije in de cel belandde.

De straf die in 2013 werd opgelegd in Nederland is voor een mishandeling uit 2006, waarbij twee mannen in een internetwinkel in Amsterdam met een mes mishandeld werden. Een van hen raakte daarbij ernstig verwond. Diezelfde man werd daarnaast veroordeeld voor een poging een vrouw met geweld te dwingen tot prostitutie.

Turkije en Nederland hebben geen uitleveringsverdrag. Wel kunnen straffen die in Nederland zijn opgelegd worden uitgevoerd in Turkije.