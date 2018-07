Feesttent West gesloten op last van burgemeester: 'Onderzoek heeft hoge prioriteit'

Het chique Dido Events in West is vandaag op last van de burgemeester gesloten. De zaak gaat dicht omdat er wapens, munitie en een grote som geld is gevonden.

In het gebouw aan de Jan van Galenstraat werd vorige week woensdag geen bescheiden bedrag gevonden, de politie trof maar liest 2,2 miljoen euro aan contanten aan. 'Dat is een bijzonder hoog bedrag', aldus de politie.

Ook werden er drie vuurwapens, munitie en ingrediënten voor het maken van harddrugs aangetroffen. De politie had de zaak al langer op de radar. 'Agenten hadden deze locatie al langer in de gaten. Ze zagen dat zware criminelen daar hun zaken deden en geld spendeerden. Vandaar dat die inval heeft plaatsgevonden en het geld hebben aangetroffen'.

Aanhoudingen

De locatie stond bekend als een chique plek waar veel privéfeesten werden gehouden. Vandaag werd het pand gesloten op last van de burgemeester. Tijdens de inval zijn acht mensen aangehouden. Drie van hen zitten nog vast. Zij worden verdacht van witwassen en wapenbezit.

Het aangetroffen geldbedrag en de wapens zijn voor de politie reden genoeg om een groot onderzoek gaat doen. 'Wat dat gaat opleveren kan ik niet zeggen, maar het heeft bij ons hoge prioriteit'. Het is de tweede zaak die burgemeester Femke Halsema deze week sluit.