Politie zoekt nog steeds getuigen schietpartij koffiezaak Today

De politie is nog steeds dringend op zoek naar getuigen van het schietincident in koffiezaak Today in de Pijp afgelopen donderdag.

Rond 18.50 uur liep een schutter de zaak binnen en opende het vuur in de richting van een paar mannen die daar bij elkaar zaten.. Eén van de mannen werd meerdere keren in zijn borst geraakt. Een andere man werd in zijn been geraakt, een derde slachtoffer in zijn arm.

De schutter vluchtte direct na het schietincident weg in een witte bestelauto. In de loop van de nacht werd een brandende Volkswagen Caddy aangetroffen op de Stadionkade. De recherche gaat er vanuit dat het om de vluchtauto gaat.

De politie roept getuigen die zich nog niet hebben gemeld dit alsnog te doen. 'Dit geldt voor mensen die op het moment van de schietpartij in of in de buurt van de koffiezaak waren. Maar ook mensen die de witte bestelbus hebben zien wegrijden of geparkeerd hebben zien staan op de Stadionkade', aldus een woordvoerder van de politie in het opsporingsprogramma Bureau020.