Twee oudere vrouwen in Diemen slachtoffer van pinpasfraude

In Diemen zijn in mei en in juni pinpassen gestolen waar vervolgens geld mee is gepind. In beide gevallen was het slachtoffer een oudere vrouw.

Op 19 mei namen twee vrouwen geld op in de Albert Heijn bij het winkelcentrum aan de Ouddiemerlaan in Diemen Centrum. Ze deden dit met een pinpas die eerder die dag was gestolen van een oudere vrouw. De pincode van de vrouw werd afgekeken tijdens het afrekenen bij een schoenenwinkel om de hoek.

Het is niet duidelijk of de vrouwen die met de pas geld opnamen ook degenen zijn die de pas hebben gestolen. Nadat de twee vrouwen het geld in de supermarkt hadden gepind, namen ze even later ook buiten geld op, bij een Rabobank-pinautomaat.

Een van de verdachten droeg een grijskleurige hoofddoek, donkere kleding en witte schoenen en had een lichtgekleurde tas. De andere verdachte droeg een lichtkleurige hoofddoek, een lichte trui, een donkere bodywarmer, een donkere broek en witte schoenen. Zij had een donkere tas bij zich.

Tas open

Op 13 juni gebeurde een vergelijkbaar incident. Rond 15.30 uur namen in het winkelcentrum in Diemen wederom twee vrouwen geld op bij de Rabobank. Ook hier ging het om een gestolen pinpas waarvan niet duidelijk werd of deze gestolen was door de vrouwen die het geld ermee opnamen.

Even daarvoor had een oudere vrouw, de eigenares van de pas, bij de automaat gekeken hoeveel geld er nog op haar rekening stond. Vervolgens merkte ze dat haar tas openstond en haar portemonnee was gestolen.

Een van de verdachten heeft lang, donker haar. Ze droeg een spijkerjasje met lichte kleding eronder. Verder droeg ze een spijkerbroek met witte sneakers. Ze had een grote zonnebril en een witte tas. De andere verdachte had donker haar in een knot. Ze droeg een witte jas, een zwarte broek en zwarte schoenen.

Verschillende vrouwen

Het is niet duidelijk of de twee zaken met elkaar te maken hebben en of het om dezelfde vrouwen gaat. 'Het is natuurlijk wel opvallend dat dit in een maand tijd in dezelfde omgeving twee keer gebeurt, maar dat wil niet zeggen dat dezelfde mensen hier ook per se verantwoordelijk kunnen zijn. Het zouden dezelfde vrouwen kunnen zijn, maar het zouden ook heel goed vier verschillende vrouwen kunnen zijn', aldus een woordvoerder van de politie in het AT5-opsporingsprogramma Bureau020.

Mensen die een of meerdere van de vrouwen herkennen wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.