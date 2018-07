Het luxeprobleem van Erik ten Hag. Als iedereen blijft.

Krijgt Ajax dit jaar de selectie wél op tijd op orde? Het lijkt er, ten opzichte van vorig seizoenen wel op. Met Tadic en Blind werden de afgelopen weken twee ervaren spelers aan de groep toegevoegd, een grote wens van trainer Erik ten Hag. De kans bestaat natuurlijk nog dat er spelers vertrekken, de transfermarkt sluit pas over vijfenhalve week. Mocht de selectie in tact blijven wordt het flink puzzelen voor de trainer.

Kersverse aankopen Tadic en Blind kunnen namelijk op meerdere posities worden ingezet. Blind kan centraal achterin, maar ook als verdedigende middenvelder worden opgesteld. Linksback is ook nog een optie, maar die kans is klein met Tagliafico in de ploeg. Tadic kan zowel links als rechts op het middenveld uit de voeten. Aan die kanten kan hij ook op de buitenpositie worden neergezet. Net achter de spits, als een nummer 10 kan ook, zoals hij de laatste jaren bij Southampton deed. Als de selectie zo blijft, is groot dat Ten Hag voor de volgende elf kiest:

Onana

Onana op goal. Centraal achterin Matthijs de Ligt en Daley Blind. Linksback Tagliafico en Noussair Mazraoui rechtsachter. Het middenveld bestaat uit: oplinks Ziyech, rechts Van de Beek en achter spits Dolberg kan Tadic staan. Op de vleugels staan links Labyad en rechts David Neres.

Rond Frenkie de Jong is het al weken onrustig. Het gaat in de Spaanse kranten bijna dagelijks over een overgang van de jonge middenvelder van Ajax naar FC Barcelona. Het zou voor Ajax een miljoenendeal betekenen, de Catalanen zouden rond de 50 miljoen over hebben voor De Jong.

Verder hebben Ziyech en Onana eerder aangegeven een vertrek uit Amsterdam wel te zien zitten. Ziyech meldde zich wel gewoon bij de ploeg vorige week en zei nog geen afscheid te hebben genomen. Wellicht zal hij eieren voor zijn geld moeten kiezen, als Ten Hag hem opstelt in de kwalificatiewedstrijd tegen Sturm Graz verliest hij zijn Europese speelgerechtigdheid en mag hij niet meer voor een andere club in een Europese competitie uitkomen.

Ziyech

Dit zullen clubs die interesse hebben in de middenvelder ook meenemen in hun overweging. Een jaar bij Ajax blijven zal de waarde van Ziyech laten stijgen waardoor hij volgend jaar voor een mooi bedrag verkocht kan worden. Rond André Onana is het de laatste maanden stik met betrekking tot transfers.

Stel nou dat iedereen vanaf nu bij de selectie blijft zullen er uiteraard ook slachtoffers vallen. Lasse Schöne zal genoegen nemen met een plek op de bank en vanaf daar hopen op speelminuten. Echter, met Schone weet je het nooit. Hij kreeg de afgelopen seizoenen niet voor niets de bijnaam: 'The Comeback Kid', omdat hij zich meerdere malen terug vocht in de basis.

Wöber

Vorig jaar, vlak voor het sluiten van de transfermarkt, werd Maximilian Wöber overgenomen van SK Rapid Wien voor vier seizoenen. Door het vertrek van Davinson Sanchez naar Tottenham kon hij meteen centraal achterin plaatsnemen naast Matthijs de Ligt. Op het gortdroge kunstgras in Venlo speelde hij op zondag 27 augustus zijn eerste wedstrijd en dat deed hij prima. Echter net voor de winterstop kreeg hij last van zijn knie, een blessure die hem lang aan de kant hield. Het lijkt erop dat hij het slachtoffer wordt van de deze week aangetrokken Daley Blind.

Wie er ook nog vertrekt, er zijn mogelijkheden genoeg voor Erik ten Hag en zijn staf. Op zaterdag 1 september sluit de transfermarkt, dan weet de trainer op wie hij definitief een beroep kan doen.