OM eist tien jaar cel tegen verdachten verijdelde liquidatie Almere

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien jaar cel geëist tegen de twee Amsterdamse criminelen die er van worden verdacht een Amsterdammer in Almere te hebben willen liquideren. Ze werden vlak voor de vermeende liquidatie aangehouden. Ze waren toen al onderweg naar het beoogde slachtoffer in Almere.

De twee zaten op 1 juni 2017 in een gestolen BMW met valse kentekenplaten en hadden een geladen wapen bij zich. Daarnaast droeg het duo een muts terwijl het buiten bijna 24 graden was. Ook hadden de verdachten een versleutelde PGP-telefoon bij zich en droegen ze meerdere laagjes donkere kleding. Ze hadden ook een flesje benzine en een flesje ammoniak bij zich. Volgens het OM 'voorbereidingsmiddelen die uitermate geschikt zijn om een moord te plegen.'

In februari 2017 kwam de politie de verdachten op het spoor. Het begon bij een onderzoek naar een 33-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats met een valse identiteit en vals geld in zijn bezit. Uit getapte telefoongesprekken kwam naar voren dat er werd gesproken over de voorbereiding van een liquidatie. Slachtoffer zou de Amsterdammer M. el J. zijn die is opgegroeid in de Diamantbuurt.

Volgens justitie worden de verdachten verweten 'als medepleger betrokken te zijn geweest bij het voorbereiden van het koelbloedige plan om iemand te liquideren', aldus het OM in het requisitoir. 'De verdachten zijn gedurende een periode van enkele weken zeer berekenend en professioneel te werk gegaan in de voorbereiding en hebben op geen enkele wijze rekening gehouden met het gevaar dat zij met hun handelen hebben gecreëerd voor het leven van anderen.'

In de zaak zijn nog twee andere verdachten betrokken. Een 40-jarige vrouw hoort later de eis, omdat haar advocaat de rechtbank eerder heeft gewraakt. Een 33-jarige verdachte, is ook verdachte in de zaak van de vergismoord in de De Clercqstraat in mei 2015. Hij hoort de eis in deze zaak vrijdag.