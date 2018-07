Stadsdeel Zuid waarschuwt voor losliggende stoeptegels door droogte

Door de droogte verzakken panden in de stad sneller en ook de kwaliteit van zwemwater gaat hard achteruit. Maar ook stoeptegels hebben het nu zwaar te verduren.

Rob van Dugteren van Stadsdeel Zuid laat dit weten. 'Losliggende stoeptegels zijn natuurlijk niet alleen een probleem in Zuid, maar in heel Amsterdam en Nederland. Het zand onder de tegels wordt droog en dan komen deze los te liggen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties op stoepen en fietspaden. We proberen zo snel als mogelijk te repareren waar dat kan en anders plaatsen we waarschuwingsborden'.

Ook roept hij weggebruikers op om goed op te letten en hun snelheid aan te passen. 'De hoge temperaturen blijven voorlopig nog even aan, dus voorlopig houden we dit probleem nog wel even. Mensen die losliggende tegels zien roepen we dan ook op om dit te melden bij hun stadsdeel door 14020 te bellen of via de website www.amsterdam.nl'.