Sharon Dijksma wil voorlopig door met RMC: 'Overstappen naar andere vervoerder kost paar jaar'

Wethouder Sharon Dijksma heeft RMC opnieuw een boete opgelegd omdat het vervoersbedrijf vaker te laat was dan ooit. De wethouder noemt de dienstverlening van RMC op basis van de laatste cijfers 'ondermaats'. Al sinds oktober wordt de punctualiteitsdoelstelling niet gehaald en worden de cijfers alleen maar slechter. Ze zegt er nu bovenop te zitten om ze aan hun afspraken te houden.

Dijksma laat weten dat ze sinds het overleg met RMC afspraken heeft gemaakt met het bedrijf. 'Als ze bijvoorbeeld door drukte zelf niet al die ritten aankunnen, moeten ze er echt voor zorgen dat ze gaan samenwerken met bijvoorbeeld toegelaten taxicentrales, die dan ritten over kunnen nemen'. Dit is niet de enige oplossing volgens Dijksma. 'Er moeten ook gewoon meer chauffeurs in dienst worden genomen'.

Een soortgelijke afspraak was al eerder gemaakt met RMC. Volgens Dijksma is dat niet eerder gelukt omdat er intern in de organisatie van RMC ook veel mis is gegaan. 'Dat heeft de directeur van RMC ook open aan mij verteld. Dat betekent dat ook andere mensen in dienst zijn genomen om hier de zaak te runnen.'

Samenwerken

Gerry Oosterbaan van RMC erkent dat het werven van chauffeurs moeilijk is. 'Dat is ook wel verklaarbaar. Met de economie gaat het relatief goed, iedereen kan relatief makkelijk een baan vinden. Daarom moeten we ook inventief zijn en kijken of we niet kunnen samenwerken met andere partijen.'

Op de vraag waarom RMC dat niet veel eerder heeft gedaan, ligt het antwoord in de praktische kant daarvan. 'Bij een samenwerking moeten ook systemen worden gekoppeld en de externe partij moet zich daarop inrichten. Ook moeten er mensen worden vrijgemaakt en daar gaat wel even een tijd overheen.

Verbeteringen

Volgens Oosterbaan is het moeilijk in te schatten wanneer de klanten van RMC de verbeteringen gaan merken. 'Iedereen op tijd vervoeren, dat zal niet altijd lukken. Daarin is ook voorzien, want de gemeente van Amsterdam vraagt om 93 procent van alle klanten op tijd weg te brengen.'

Het bedrijf verwacht dat de eis van 93 procent binnen afzienbare tijd wordt gehaald. 'Of dat deze maand of volgende maand gaat worden, vind ik lastig om te zeggen, maar het is duidelijk dat daar een stijgende lijn in zit.

Noodzaak

Dijksma zelf zegt er vertrouwen in te hebben dat de samenwerking met externe partijen gaat lukken. 'Het is natuurlijk nooit leuk voor een bedrijf als je dat moet doen, maar wel in dit geval noodzakelijk.'

Op de vraag waar de grens ligt antwoordt Dijksma dat de gemeente altijd de mogelijkheid heeft om met een ander bedrijf in zee te gaan. 'Alleen het lastige daarvan is dat dat tijd gaat kosten. Voordat je een nieuwe vervoerder hebt ben je meestal een paar jaar verder. En zoals we gezien hebben bij de afgelopen aanbesteding is het niet zo dat je dan per sé met een betere partij verder gaat.'

De wethouder weet ook dat er bij de vorige vervoerder veel misging. 'We zijn niet voor niets overgestapt. Het historisch geheugen is vaak kort, maar het is wel mijn taak om iedereen daar aan te helpen herinneren'.