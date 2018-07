Wethouder Moorman hekelt inhuur dure uitzendkrachten tegen lerarentekort

Alle partijen in de gemeenteraad hebben woensdag het probleem van het lerarentekort in het basisonderwijs aangekaart bij het college. Het tekort is enorm. Na de zomer dreigen 7900 Amsterdamse kinderen zonder meester of juf te komen zitten. Wethouder Moorman wil dat scholen geen peperdure uitzendkrachten van commerciële bureaus meer inzetten om het tekort op te vangen.

Naar aanleiding van publicaties van AT5 over het lerarentekort agendeerde D66 het onderwerp vandaag in de gemeenteraad. Als er niets aan gedaan wordt, komen basisscholen aan het begin van volgend schooljaar ruim 300 leraren tekort. Wat betekent dat bijna 8000 kinderen dan geen juf of meester hebben. Om het tekort tijdelijk op te vangen huren scholen bij commerciële bureaus peperdure uitzendkrachten in.

Dure commerciële bureaus

Voor wethouder Onderwijs Marjolein Moorman een doorn in het oog. 'Een leraar kost daar 100.000 euro, normaal is dat maar 60.000 euro. Dat betekent dat 40.000 bestemd voor goed onderwijs verloren gaat naar commerciële bureaus. Dat moeten we niet willen.' De wethouder belooft over het probleem en de (financiële) ondersteuning in gesprek te gaan met de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, in Den Haag.

'Over vier jaar geen tekort meer'

De kersverse wethouder kreeg vanmiddag van alle twaalf partijen te horen hoe urgent de situatie is. Van Don Ceder van de ChristenUnie kreeg ze expliciet de vraag hoe zij haar eigen rol ziet als onderwijswethouder de komende vier jaar. 'Meneer Ceder, ik ga hier nu iets zeggen waarvan ik eigenlijk nu al weet dat ik dat misschien niet waarmaak, maar wat ik eigenlijk het enige juiste antwoord vind op deze vraag. Ik hoop dat er aan het einde van mijn termijn geen één leraar tekort is. En dat is hetgene wat ik altijd zal nastreven', reageerde Moorman.

Naar huis sturen

Van meer parkeervergunningen voor scholen tot huisvesting voor leerkrachten, alles kwam zo'n beetje aan bod. Moorman is realistisch en gaf wel aan dat ook aan het begin van het nieuwe schooljaar niet elke klas een eigen leraar zal hebben en dat er in het ergste geval nog steeds klassen naar huis zullen moeten worden gestuurd.

Steun uit Den Haag

De laatste tijd roepen actievoerende leerkrachten dat er in bredere zin meer waardering moet komen voor hun vak, maar een groot deel van die waardering zit ook in het salaris, dat nog steeds minder is dan dat van middelbare schooldocenten. Maar dat zijn zaken waar Amsterdam niet over gaat, maar Den Haag. 'We hebben ook ruimte nodig van het ministerie en we vinden dat die salarissen en de ondersteuning in de klas, dat er vanuit Den Haag echt ondersteuning moet worden geboden. En dat schrijf ik niet zomaar in een brief (aan de raad - red.). Dan ga ik er ook over in gesprek met de minister.'